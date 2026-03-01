युद्ध की आग में तपा सोना 1.70 लाख के पार, भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में ‘सन्नाटा’

मिडिल ईस्ट के गहराते संकट और अमेरिका-ईरान के बीच सीधी जंग की आहट ने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भारी खलबली मचा दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर (मार्केट प्लस) पर सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना उछलकर 5279 डॉलर के पार निकल गया है, जबकि चांदी के भाव 93.80 डॉलर के स्तर को छू गए हैं। इस वैश्विक उछाल के सीधे असर से भीलवाड़ा में सोने के दाम 1.70 लाख रुपए प्रति दस ग्राम को पार कर गए हैं। वहीं, चांदी ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.85 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर लिया है।