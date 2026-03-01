स्वर्ग से उतरे इन्द्र-इन्द्राणी, भगवान के जन्म पर जयकारों से गूंजा ‘अयोध्या दरबार’

सहसंयोजक महावीर सेठी ने बताया कि पंडित जयकुमार के निर्देशन में पूजन के मध्य कई मनमोहक और भावपूर्ण प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया। भगवान आदिनाथ की माता मरुदेवी को गर्भावस्था से पूर्व आए सोलह स्वप्न और पिता नाभिराय की ओर से उन स्वप्नों के फल की जिज्ञासा का मंचन बेहद आकर्षक रहा। माता मरुदेवी की भूमिका निभा रही सुमन सेठी की श्रावक-श्राविकाओं ने गाजे-बाजे के साथ पारंपरिक रीति से गोद भराई की रस्म अदा की।