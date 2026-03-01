आपातकाल के सबक’ पर 216 युवा रखेंगे बेबाक राय, श्रेष्ठ 5 जाएंगे राज्य स्तर पर

कार्यवाहक प्राचार्य ममता चांवरिया ने बताया कि युवा संसद के तहत आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के जिले के 216 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है, जो इस गंभीर और समसामयिक विषय पर अपने विचार रखेंगे। समारोह में अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल और शहर विधायक अशोक कोठारी होंगे। भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के विचारों और प्रस्तुति का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। कड़े मुकाबले के बाद जिले से 5 उत्कृष्ट प्रतिभागियों का चयन होगा, जिन्हें आगे चलकर राज्य स्तरीय 'विकसित भारत युवा संसद' कार्यक्रम में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगे।