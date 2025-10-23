Rajasthan: नागौर पुलिस ने खोला इंटरनेशनल गोल्ड तस्करी का राज, एक करोड़ का सोना पकड़ा, 3 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर। फोटो: पत्रिका
नागौर। पुलिस ने नागौर शहर के निकट जोधपुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपए का सोना जब्त करते हुए तीन सोना तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरशद अयूब, अब्दुल मजीद एवं मोहम्मद युनूस अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी में लिप्त बताए जा रहे हैं।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शेरानी आबाद निवासी अरशद अयूब पुत्र निजामुदीन पठान सऊदी अरब से सोना लेकर आए अब्दुल मजीद पुत्र गुलाम मुर्तजा पठान एवं मोहम्मद युनूस पुत्र मोहम्मद अली पठान को जोधपुर से गांव लेकर जा रहा था। अब्दुल व मोहम्मद युनूस काफी समय से सउदी अरब में रहते थे। वे गांव आते समय अपने साथ टैक्स चोरी कर सोना ले आए।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग पैकेट में रखे करीब एक करोड़ रुपए की कीमत का कुल 873.76 ग्राम सोना बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों से सोने की खरीद से संबंधित बिल मांगे तो वे पेश नहीं कर पाए। इस पर पुलिस ने सोने के साथ परिवहन में प्रयुक्त लग्जरी कार भी जब्त कर ली। कार्रवाई के बाद पुलिस ने जीएसटी, कस्टम एवं इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि 21 अक्टूबर को जोधपुर रोड रिंग रोड पर एक होटल पर नाकाबंदी के दौरान सदर थाना पुलिस ने एक कार को रुकवाकर उसमें सवार तीन जनों की तलाशी ली। उनके पास अलग-अलग पैकेट में करीब एक करोड़ रुपए कीमत का 873.76 ग्राम सोना मिला। तस्करों के पास सोने की खरीद-बेचान आदि का कोई वैध बिल नहीं मिलने पर मौके से तीनों आरोपियों गिरफ्तार कर सोने को धारा 106 बी.एन.एस.एस. में जब्त किया।
सदर थानाधिकारी सुरेश कस्वां ने बताया कि अब्दुल मजीद व मोहम्मद युनूस सऊदी अरब से अवैध रूप से सोना लेकर आए थे और जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरे। वहां से उन्हें लेने के लिए अरशद अयूब कार लेकर गया था। यहां बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरोपी सोना लेकर आए, लेकिन एयरपोर्ट पर होने वाली चैकिंग से बच कैसे गए।
