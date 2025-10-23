Rajasthan: नागौर पुलिस ने खोला इंटरनेशनल गोल्ड तस्करी का राज, एक करोड़ का सोना पकड़ा, 3 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि 21 अक्टूबर को जोधपुर रोड रिंग रोड पर एक होटल पर नाकाबंदी के दौरान सदर थाना पुलिस ने एक कार को रुकवाकर उसमें सवार तीन जनों की तलाशी ली। उनके पास अलग-अलग पैकेट में करीब एक करोड़ रुपए कीमत का 873.76 ग्राम सोना मिला। तस्करों के पास सोने की खरीद-बेचान आदि का कोई वैध बिल नहीं मिलने पर मौके से तीनों आरोपियों गिरफ्तार कर सोने को धारा 106 बी.एन.एस.एस. में जब्त किया।