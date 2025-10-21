Rajasthan: हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया ने SMS अस्पताल में तोड़ा दम, 2 दिन पहले बदमाशों ने किया था अपहरण

लेकिन, गिरफ्तारी के डर से बदमाशों ने रसोड़ा गांव के पास डेनिस को पटक दिया और मौके से भाग छूटे थे। पुलिस ने अपहरण के कुछ घंटे बाद ही हिस्ट्रीशीटर डेनिस को दस्तयाब किया। लेकिन, उसकी हालत गंभीर होने के चलते झुंझुनूं के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे जयपुर रैफर कर दिया था। हिस्ट्रीशीटर डेनिस का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा था। जहां पर सुबह करीब 10 बजे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए थे। जिसके उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।