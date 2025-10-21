Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया ने SMS अस्पताल में तोड़ा दम, 2 दिन पहले बदमाशों ने किया था अपहरण

History-sheeter Dennis Bawaria: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया की मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

2 min read

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Oct 21, 2025

History-sheeter-Dennis-Bawaria

इसी गाड़ी से हिस्ट्रीशीटर डेनिस का अपहरण किया। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया की मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दो दिन पहले डेनिस का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद उसे गंभीर अवस्था में दस्तयाब कर लिया था। गंभीर हालत में उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार जीत की ढाणी निवासी हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया को रविवार रात साढ़े 10 बजे चूरू बाइपास पर स्थित एक शराब ठेके के पास स्कॉर्पियो में बैठा था। तभी दो कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए 6 बदमाशों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर का अपहरण कर ले गए थे।

गिरफ्तारी के डर से हिस्ट्रीशीटर को सड़क पर भागे थे बदमाश

लेकिन, गिरफ्तारी के डर से बदमाशों ने रसोड़ा गांव के पास डेनिस को पटक दिया और मौके से भाग छूटे थे। पुलिस ने अपहरण के कुछ घंटे बाद ही हिस्ट्रीशीटर डेनिस को दस्तयाब किया। लेकिन, उसकी हालत गंभीर होने के चलते झुंझुनूं के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे जयपुर रैफर कर दिया था। हिस्ट्रीशीटर डेनिस का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा था। जहां पर सुबह करीब 10 बजे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए थे। जिसके उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।

खड़े ट्रोले में घुसी थी गाड़ी, दो की गई थी जान

पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने गाड़ी दौड़ाई। इसी दौरान बदमाशों की गाड़ी अजीतगढ़ गांव के पास ट्रोले में जा घुसी थी। इस हादसे में अपहरण करने वाले हिस्ट्रीशीटर बाबूलाल मुकुंदगढ़ और विनोद मीणा की मौत हो गई थी और तीन बदमाश घायल हो गए थे। घायलों का मंडवा के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।

21 Oct 2025 02:34 pm

