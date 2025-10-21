Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

राजस्थान में एक और व्यापारी की हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Double Murder: दिवाली की खुशियों के बीच राजस्थान के जैसलमेर जिले में डबल मर्डर का मामला सामने आया है।

2 min read

जैसलमेर

image

Anil Prajapat

Oct 21, 2025

Jaisalmer-Double-Murder-2

मदन लाल सारस्वत और रेवत राम। फोटो: पत्रिका

Jaisalmer Double Murder: जैसलमेर। व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद राजस्थान में एक और व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में दिवाली की रात अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी और मुनीम की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार मोहनगढ़ कस्बे में मंदिर के पुजारी ने मंगलवार सुबह खून से लथपथ 2 शव देखे। इस पर पुजारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए।

पु​जारी ने सबसे पहले देखे शव

मोहनगढ़ निवासी पुजारी पोकर पुरी ने पुलिस को बताया कि वह सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए आया था। इसके बाद मदन लाल सारस्वत से दिवाली की राम-राम करने के लिए उसके घर पर गए। जहां घर के बाहर ही व्यापारी और उसके मुनीम का शव पड़ा हुआ था। शव खून से लथपथ थे और धारदार हथियारों के निशान पाए गए है।

बीकानेर जिले के रहने वाले है दोनों मृतक

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान व्यापारी मदन लाल सारस्वत और मुनीम रेवंतराम के रूप में हुई है। दोनों ही बीकानेर जिले के रहने वाले थे। बीकानेर के सरूणा निवासी मदनलाल करीब 20 साल से मोहनगढ़ में व्यापार कर रहे थे। उनके साथ बिगा निवासी मुनीम रेवंतराम भी रहता था।

व्यापारी की कार से बदमाशों के भागने का अंदेशा

पुलिस के अनुसार व्यापारी मदनलाल ने सोमवार को अपनी कार में पेट्रोल भरवाया था। जहां पर वो रहते थे, वहीं पर उनकी दुकान भी थी। ऐसे में वे दुकान पर दिवाली पूजन के बाद खुद के गांव जाने वाले थे। लेकिन, इससे पहले पहले बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की कार भी गायब है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद व्यापारी की कार लेकर फरार हो गए।

डबल मर्डर से दहशत का माहौल

डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं, स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने आरोपियों को तुरंत पकड़ने की मांग की। जिस पर पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है।

रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चौथा शूटर इंदौर से गिरफ्तार, कई राज्यों में काट रहा था फरारी
कुचामन शहर
Ramesh Rulania murder case

