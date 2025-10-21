राजस्थान में एक और व्यापारी की हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

पुलिस के अनुसार व्यापारी मदनलाल ने सोमवार को अपनी कार में पेट्रोल भरवाया था। जहां पर वो रहते थे, वहीं पर उनकी दुकान भी थी। ऐसे में वे दुकान पर दिवाली पूजन के बाद खुद के गांव जाने वाले थे। लेकिन, इससे पहले पहले बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की कार भी गायब है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद व्यापारी की कार लेकर फरार हो गए।