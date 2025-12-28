पर्यटन सीजन उफान पर…600 वर्ष पुराना गड़ीसर सरोवर बना स्वर्णनगरी का पर्यटन सितारा

माकूल प्रकाश व्यवस्था के बीच सैकड़ों सैलानी यहां भ्रमण के साथ मनचाही फोटोग्राफी का आनंद लेते नजर आते हैं। रोजाना 2 हजार से अधिक पर्यटक रात के समय सरोवर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वहीं पर्यटन सीजन के उफान पर होने से यह संख्या दो हजार तक पहुंच रही है। गड़ीसर सरोवर के बाएं भाग में होने वाला लाइट एंड साउंड शो नाइट टूरिज्म की पहचान बन गया है।तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ समय तक बंद रहने के बाद अब यह शो फिर से सुचारू हो गया है, जिससे देशी के साथ विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी भी लगातार बढ़ रही है। ऐतिहासिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण और रोशनी के संगम ने गड़ीसर की रातों को यादगार बना दिया है। रात के समय शांत जल में नौकायन करना सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। ऐतिहासिक टीलों की प्रोल के भीतर से होते हुए नौकायन का अनुभव पर्यटकों के लिए रोमांच और सुकून का अनूठा मेल बन गया है। सरोवर की रोशनी पानी में प्रतिबिंबित होकर दृश्य को और भी मनोहारी बना देती है।