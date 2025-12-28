जैसलमेर आने से पहले होटल और संपर्क सत्यापन जरूरी, वरना ठगी की बड़ी परेशानी

पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि सैलानियों को जैसलमेर आने से पहले विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। केवल होटल बुक करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि होटल का सही पता, गूगल मैप लोकेशन, लैंडलाइन या अधिकृत नंबर, होटल रिसेप्शन से सीधे पुष्टि और बुकिंग कन्फर्मेशन की लिखित जानकारी लेना जरूरी है। यदि किसी एजेंट या वेबसाइट के जरिए बुकिंग कर रहे हैं, तो उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करनी चाहिए। जानकारों के अनुसार अत्यधिक सस्ते ऑफर, तुरंत भुगतान का दबाव और व्यक्तिगत खातों में पैसे जमा कराने की मांग ठगी के स्पष्ट संकेत हैं। ऐसी स्थिति में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। पर्यटन कारोबारियों ने प्रशासन से भी मांग की है कि फर्जी बुकिंग और साइबर ठगी के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही आधिकारिक होटल सूची और हेल्पलाइन को प्रचारित किया जाए।