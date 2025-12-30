30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

प्रदेश में नर गोवंश की संख्या घटाने पर जोर, सेक्स सॉर्टेड सीमन से मिलेगा समाधान

सेक्स सॉर्टेड सीमन एक उन्नत तकनीक, जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए होती है उपयोग होती, पशुपालन विभाग की ओर से सेक्स सॉर्टेड सीमन की डोज का हो रहा वितरण, इससे केवल मादा ही पैदा होगी, डेयरी किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने और नर बछड़ों की संख्या कम करने में मिलती है मदद

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Dec 30, 2025

कृत्रिम गर्भाधान

कृत्रिम गर्भाधान

नागौर. प्रदेश में बढ़ती नर गोवंश की समस्या और डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने एक अहम पहल की है। विभाग की ओर से प्रदेशभर में सेक्स सॉर्टेड सीमन लिंग-आधारित वीर्य एक उन्नत तकनीकी डोज का वितरण किया जा रहा है। यह उन्नत तकनीक कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग होती है, जिससे 90 प्रतिशत मादा बछिया पैदा होती है। इससे न केवल नर बछड़ों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में लावारिस नर गोवंश की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। सडक़ों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर घूमते लावारिस व बेसहारा नर गोवंश दुर्घटनाओं और फसलों के नुकसान का कारण बनते हैं। ऐसे में सरकार की यह योजना पशुपालकों और आमजन दोनों के लिए राहतकारी साबित हो सकती है। सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के माध्यम से मादा पशुओं का अनुपात बढ़ेगा, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और डेयरी किसानों की आय में सुधार होगा।

पशुपालकों का कहना है कि यह योजना डेयरी उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, बशर्ते प्रजनन नीति-2014-15 की पालना तय हो। पशुपालन विभाग ने जिस उद्देश्य से प्रजनन नीति को लागू किया, धरातल पर अकुशल कृत्रिम गर्भाधन कर्ता उसकी बैंड बजा रहे हैं। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान करने वाले निजी लोगों पर विभाग का नियंत्रण और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अन्यथा गोवंश की नस्ल बिगड़ जाएगी। साथ ही गायों में प्रजनन संबंधी बीमारियां भी हो जाएगी।

सूत्रों के अनुसार जिले में करीब 150 पशु धन सहायक (एलएसए) और करीब 50 पशु चिकित्सक हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान का काम कर रहे हैं, जिनको सरकारी स्तर सीमन उपलब्ध करवाया जाता है और यह प्रजनन नीति के तहत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ निजी स्तर पर करीब 400 से अधिक व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं, जिनके पास सीमन कहां से आ रहा है, इसका न तो सरकार या विभाग के पास कोई रिकार्ड है और न ही कोई मानिटरिंग, ऐसे में वो मनमर्जी से कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं।

पशुपालकों को मिलेगी निजात

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सेक्स सॉर्टेड सीमन एक अत्याधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी है, जिसमें नर और मादा गुणसूत्रों को अलग किया जाता है। इसके बाद केवल मादा गुणसूत्र युक्त सीमन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया से लगभग 90 प्रतिशत तक मादा बछिया के जन्म की संभावना रहती है। इससे किसानों को अनचाहे नर बछड़ों के पालन-पोषण की समस्या से निजात मिलेगी।

बस्सी में यूनिट स्थापित करने की तैयारी

सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए जयपुर जिले के बस्सी में सेक्स सॉर्टेड सीमन की यूनिट स्थापित करने के लिए बजट स्वीकृत किया है। इस यूनिट के शुरू होने से प्रदेश को बाहर से सीमन मंगाने पर निर्भरता कम होगी और लागत में भी कमी आएगी। साथ ही समय पर पर्याप्त मात्रा में सीमन उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी।

प्रदेश में 12 लाख डोज देने का लक्ष्य

विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में पूरे राजस्थान में 12 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन डोज वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से अब तक लगभग 2 लाख डोज की सप्लाई विभिन्न जिलों में की जा चुकी है। नागौर जिले सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पशुपालक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिले में प्रति वर्ष कृत्रिम गर्भाधान का आंकड़ा 60 से 70 हजार तक रहता है। आने वाले महीनों में वितरण की गति और तेज की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक किसान इस तकनीक से जुड़ सकें।

- डॉ. महेश मीणा, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / प्रदेश में नर गोवंश की संख्या घटाने पर जोर, सेक्स सॉर्टेड सीमन से मिलेगा समाधान

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीटी स्केन के बाद अब सोनोग्राफी जांच की सुविधा भी बिगड़ी

JLN hospital nagaur
नागौर

जोधपुर और नागौर से आने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, खींवसर में फोरलेन-बाइपास का निर्माण शुरू

नागौर

विभाग का नियम, पर पालना नहीं करते ठेकेदार

road
नागौर

नागौर के एक निजी स्कूल में क्रिसमस आयोजन के दौरान तोड़फोड़, पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया

Nagaur
नागौर

श्रीमद्भागवत कथा का समापन, सुदामा चरित्र की समझाई महत्ता

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.