Jhalawar News : ‘मां’ इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती, 7 डिग्री की सर्द रात में झाड़ियों में मिला नवजात, आईसीयू में किया भर्ती

23 सितंबर: भीलवाड़ा

मुंह में पत्थर, होंठों पर फेविक्विक : बिजौलिया क्षेत्र में पत्थरों में दबा हुआ एक नवजात मिला। उसके मुंह में पत्थर ठूंसा गया था और आवाज दबाने के लिए होंठों को फेविक्विक से चिपका दिया गया। बाद में पता चला कि यह कृत्य एक अविवाहित युवती और उसके पिता ने मिलकर किया था। बच्चा अभी अस्पताल में है और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

25 सितंबर : पाली

कंबल में लपेटा, झाड़ियों में फेंका : गिरादड़ा क्षेत्र के रूपावास-भांवरी रोड पर दो दिन की नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया गया। रामदेव मंदिर के पीछे से रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे बचाया। बच्ची को कंबल में लपेटकर फेंका गया था।

16 अक्टूबर : भरतपुर

जानवर ने नोंच डाले हाथ-पैर : भरतपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे झीलरा गांव में झाड़ियों में एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला। जिसके हाथ-पैर की उंगलियां और गुप्तांग को जानवरों ने नोंच दिया था।