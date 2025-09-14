Barmer Crime : 18 साल की युवती के पेट में हुआ जबरदस्त दर्द, अस्पताल में नवजात को दिया जन्म, पूछताछ में खोला बड़ा राज

Barmer Crime : बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी एक बलात्कार पीड़िता युवती ने शनिवार शाम जिला अस्पताल में नवजात शिशु को जन्म दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से पूछताछ की। युवती ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया।
महिला थाना पुलिस के अनुसार पेट दर्द होने पर परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच के दौरान उसे भर्ती किया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों के मुताबिक, मां और बच्चा दोनों फिलहाल स्वस्थ है।
महिला थानाधिकारी मुकनदान ने बताया कि पीड़िता की उम्र अभी 18 साल है। उसने खुलासा किया कि करीब आठ महीने पहले जब वह नाबालिग थी, तब एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
मुकनदान ने बताया कि युवती ने पर्चा बयान में आरोपी का नाम बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच महिला एवं अनुसंधान सेल के एएसपी नितेश आर्य को सौंपी है।