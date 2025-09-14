Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer Crime : 18 साल की युवती के पेट में हुआ जबरदस्त दर्द, अस्पताल में नवजात को दिया जन्म, पूछताछ में खोला बड़ा राज

Barmer Crime : बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी एक 18 वर्षीय युवती ने शनिवार शाम जिला अस्पताल में नवजात शिशु को जन्म दिया। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने किया एक बड़ा खुलासा।

बाड़मेर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2025

Barmer Crime 18-year old girl severe stomach pain gave birth to a newborn in hospital revealed a big secret during interrogation
फाइल फोटो पत्रिका

Barmer Crime : बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी एक बलात्कार पीड़िता युवती ने शनिवार शाम जिला अस्पताल में नवजात शिशु को जन्म दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से पूछताछ की। युवती ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया।

मां और बच्चा दोनों फिलहाल स्वस्थ

महिला थाना पुलिस के अनुसार पेट दर्द होने पर परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच के दौरान उसे भर्ती किया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों के मुताबिक, मां और बच्चा दोनों फिलहाल स्वस्थ है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत
जालोर
Jalore Heartbreaking incident ninth class student got heart attack in school and died

जब वह नाबालिग थी, तब युवक ने किया था दुष्कर्म

महिला थानाधिकारी मुकनदान ने बताया कि पीड़िता की उम्र अभी 18 साल है। उसने खुलासा किया कि करीब आठ महीने पहले जब वह नाबालिग थी, तब एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

जांच एएसपी नितेश आर्य को सौंपी गई

मुकनदान ने बताया कि युवती ने पर्चा बयान में आरोपी का नाम बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच महिला एवं अनुसंधान सेल के एएसपी नितेश आर्य को सौंपी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की शहरी जनता के लिए बड़ी योजना तैयार, गरीबों और मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत, उच्च वर्ग को आंशिक छूट
जयपुर
Bhajan Lal Government Plan Ready for Rajasthan Urban Population poor and middle class give big relief Shahari Seva Shivir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 10:26 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer Crime : 18 साल की युवती के पेट में हुआ जबरदस्त दर्द, अस्पताल में नवजात को दिया जन्म, पूछताछ में खोला बड़ा राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.