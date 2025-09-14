Barmer Crime : 18 साल की युवती के पेट में हुआ जबरदस्त दर्द, अस्पताल में नवजात को दिया जन्म, पूछताछ में खोला बड़ा राज

महिला थानाधिकारी मुकनदान ने बताया कि पीड़िता की उम्र अभी 18 साल है। उसने खुलासा किया कि करीब आठ महीने पहले जब वह नाबालिग थी, तब एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।