राजस्थान के पुलिस मुख्यालय के 2 आदेशों से असमंजस में अफसर, अब थानों की कमान सब इंस्पेक्टर को नहीं, दूसरा जानें

Rajasthan Police : पुलिस मुख्यालय के दो आदेशों को लेकर जिलों के पुलिस अधिकारी असमंजस में हैं। पहले आदेश में प्रदेश के थानों की कमान सब इंस्पेक्टर को नहीं देने के निर्देश दिए गए, जबकि दूसरे आदेश में सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक बनने वालों को दो वर्ष तक नॉन फील्ड रखने की बात कही गई है। इससे निरीक्षकों की कमी जस की तस बनी रहेगी।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के थानों का रिव्यू करवाया, जिसमें सामने आया कि 473 सब इंस्पेक्टर थानों में एसएचओ के रूप में तैनात हैं। जबकि पुलिस लाइन में 131 निरीक्षक मौजूद हैं। इनमें से 33 निरीक्षक अयोग्य (विभिन्न मामलों में आरोपी) हैं, लेकिन शेष 98 निरीक्षक थानों की कमान संभालने योग्य हैं। इसके बावजूद उन्हें तैनाती नहीं दी गई।
सूत्रों के अनुसार, जयपुर कमिश्नरेट के 5 थानों में सब इंस्पेक्टर एसएचओ के रूप में तैनात हैं, जबकि यहां 17 निरीक्षक अतिरिक्त उपलब्ध हैं। जोधपुर कमिश्नरेट में 54, भरतपुर रेंज में 53 और कोटा रेंज में 48 सब इंस्पेक्टर थानों में एसएचओ के रूप में कार्यरत हैं। सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक बनने वालों को नॉन फिल्ड रखने के आदेश से थानों में निरीक्षकों की कमी और गहरी हो जाएगी।