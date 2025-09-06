राजस्थान के पुलिस मुख्यालय के 2 आदेशों से असमंजस में अफसर, अब थानों की कमान सब इंस्पेक्टर को नहीं, दूसरा जानें

सूत्रों के अनुसार, जयपुर कमिश्नरेट के 5 थानों में सब इंस्पेक्टर एसएचओ के रूप में तैनात हैं, जबकि यहां 17 निरीक्षक अतिरिक्त उपलब्ध हैं। जोधपुर कमिश्नरेट में 54, भरतपुर रेंज में 53 और कोटा रेंज में 48 सब इंस्पेक्टर थानों में एसएचओ के रूप में कार्यरत हैं। सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक बनने वालों को नॉन फिल्ड रखने के आदेश से थानों में निरीक्षकों की कमी और गहरी हो जाएगी।