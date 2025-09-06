Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Vice President Election : 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, भाजपा ने राजस्थान के अपने सभी सांसदों को अचानक बुलाया दिल्ली

Vice President Election : भारत के 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। भाजपा ने विशेष सतर्कता बरतते हुए रविवार की बजाय शनिवार को ही राजस्थान में अपने सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 06, 2025

Vice Presidential election on 9 September BJP Suddenly Called All Rajasthan MPs to Delhi
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Vice President Election : उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गईं हैं। भाजपा ने विशेष सतर्कता बरतते हुए रविवार की बजाय शनिवार को ही सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है। एनडीए के सांसदों को आगामी तीन दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रात्रिभोज दिए जाने की सूचना है। राजस्थान से भाजपा के कुल 19 सांसद हैं। इनमें से 14 लोकसभा और 5 राज्यसभा से सांसद है।

लोकसभा

पार्टी - सीट
भाजपा - 14
कांग्रेस - 8
आरएलपी - 1
सीपीआईएम - 1
बीएपी - 1

ये भी पढ़ें

Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मांगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी
जयपुर
Former Vice President Jagdeep Dhankhar sought pension as a former MLA know how much he will get

राज्यसभा

पार्टी - सीट
भाजपा - 5
कांग्रेस - 5

जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पद छोड़ने की घोषणा की थी। अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह मानने को इस्तीफे का कारण बताया था।

उपराष्‍ट्रपति चुनाव : सी पी राधाकृष्‍णन और बी. सुदर्शन रेड्डी में मुकाबला

उपराष्‍ट्रपति पद के चुनाव के लिए 46 उम्‍मीदवारों ने 68 नामांकन भरे हैं। इनमें से 19 उम्‍मीदवारों के भरे गए 28 नामांकन पत्र राष्‍ट्रपति और उपराष्‍ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत खारिज कर दिए गए हैं। उपराष्‍ट्रपति चुनाव 2025 पद के लिए एनडीए ने सी पी राधाकृष्‍णन को और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व न्‍यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्‍मीदवार बनाया है।

9 सितंबर को होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर चुका है। 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना अगस्त महीने की 7 तारीख को जारी की गई। इच्छुक उम्मीदवारों ने 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त तय की गई थी। साथ ही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तारीख थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं पर सख्ती, स्मार्ट मीटर से किया इंकार तो मिलेगा नोटिस
जयपुर
Rajasthan electricity consumers Strictness if they refuse to use smart meter then they will get notice

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 09:53 am

Published on:

06 Sept 2025 09:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Vice President Election : 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, भाजपा ने राजस्थान के अपने सभी सांसदों को अचानक बुलाया दिल्ली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट