Vice President Election : 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, भाजपा ने राजस्थान के अपने सभी सांसदों को अचानक बुलाया दिल्ली

Vice President Election : उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गईं हैं। भाजपा ने विशेष सतर्कता बरतते हुए रविवार की बजाय शनिवार को ही सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है। एनडीए के सांसदों को आगामी तीन दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रात्रिभोज दिए जाने की सूचना है। राजस्थान से भाजपा के कुल 19 सांसद हैं। इनमें से 14 लोकसभा और 5 राज्यसभा से सांसद है।
पार्टी - सीट
भाजपा - 14
कांग्रेस - 8
आरएलपी - 1
सीपीआईएम - 1
बीएपी - 1
पार्टी - सीट
भाजपा - 5
कांग्रेस - 5
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पद छोड़ने की घोषणा की थी। अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह मानने को इस्तीफे का कारण बताया था।
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन भरे हैं। इनमें से 19 उम्मीदवारों के भरे गए 28 नामांकन पत्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत खारिज कर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पद के लिए एनडीए ने सी पी राधाकृष्णन को और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
भारत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर चुका है। 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना अगस्त महीने की 7 तारीख को जारी की गई। इच्छुक उम्मीदवारों ने 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त तय की गई थी। साथ ही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तारीख थी।