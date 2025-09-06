राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं पर सख्ती, स्मार्ट मीटर से किया इंकार तो मिलेगा नोटिस

Rajasthan Smart Meter : राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध के बीच उपभोक्ताओं को समझाइश करने के बजाए डिस्कॉम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम ने अधिशासी अभियंताओं को स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी उपखंड और ब्लॉक स्तरीय सरकारी व गैर-सरकारी बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने से कोई उपभोक्ता इनकार करता है तो नोटिस देने की तैयारी है। इस तरह के कड़े निर्देश जारी करने से विवाद बढ़ा है। कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने तक की नौबत आ चुकी है।