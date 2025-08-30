Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मांगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी

Jagdeep Dhankhar : उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन के लिए आवेदन किया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। धनखड़ राजस्थान में एक बार विधायक रह चुके है।
धनखड़ 10वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से चुन कर आए थे और 1998 तक विधायक रहे थे। 1994 से लेकर 1997 तक धनखड़ विधानसभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे।
1- राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ, प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं।
2- रोडवेज बस यात्रा के दो निःशुल्क पास, साल में 200 यात्रा तक।
3- अकेले या सहयात्री के साथ देश में और स्पीकर की अनुमति से विदेश यात्रा की सुविधा, सालाना एक लाख रुपए तक पुनर्भरण।
4- राजस्थान स्थित डाक बंगलों में माह में अधिकतम 5 दिन रियायती दर पर विश्राम। एक माह में अधिकतम 3 दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में रियायती दर पर विश्राम।
राजस्थान में पूर्व विधायक को 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है। यदि पूर्व विधायक 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो उन्हें 20 फीसदी और 80 साल की उम्र में 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती है। जगदीप धनखड़ इस समय 74 साल के हैं। ऐसे में उनको बीस प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के साथ करीब 42 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
पूर्व उपराष्ट्रपति का पेंशन के लिए आवेदन आया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान