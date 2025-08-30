Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मांगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी

Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा से जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते पेंशन मांगी। जानें पूरा मामला।

जयपुर

अरविंद सिंह शक्तावत

Aug 30, 2025

Former Vice President Jagdeep Dhankhar sought pension as a former MLA know how much he will get
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। फोटो - ANI

Jagdeep Dhankhar : उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन के लिए आवेदन किया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। धनखड़ राजस्थान में एक बार विधायक रह चुके है।

धनखड़ 10वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से चुन कर आए थे और 1998 तक विधायक रहे थे। 1994 से लेकर 1997 तक धनखड़ विधानसभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम
बीकानेर
Rajasthan Government Schools Different Designations Abolished all contract teachers will have same designation Shala Sahayak

पूर्व विधायक को ये भी सुविधाएं

1- राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ, प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं।
2- रोडवेज बस यात्रा के दो निःशुल्क पास, साल में 200 यात्रा तक।
3- अकेले या सहयात्री के साथ देश में और स्पीकर की अनुमति से विदेश यात्रा की सुविधा, सालाना एक लाख रुपए तक पुनर्भरण।
4- राजस्थान स्थित डाक बंगलों में माह में अधिकतम 5 दिन रियायती दर पर विश्राम। एक माह में अधिकतम 3 दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में रियायती दर पर विश्राम।

इतनी मिलेगी पेंशन

राजस्थान में पूर्व विधायक को 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है। यदि पूर्व विधायक 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो उन्हें 20 फीसदी और 80 साल की उम्र में 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती है। जगदीप धनखड़ इस समय 74 साल के हैं। ऐसे में उनको बीस प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के साथ करीब 42 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन

पूर्व उपराष्ट्रपति का पेंशन के लिए आवेदन आया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान

ये भी पढ़ें

Scrub Typhus : राजस्थान में स्क्रब टाइफस का कहर शुरू, SMS अस्पताल जयपुर में 3 मरीज कोमा में, जानें कारण, लक्षण और बचाव
जयपुर
Rajasthan Scrub typhus wreaks havoc three patients in coma at SMS Hospital Jaipur know causes symptoms and prevention

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 07:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मांगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी

