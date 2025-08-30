Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मांगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी

1- राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ, प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं।

2- रोडवेज बस यात्रा के दो निःशुल्क पास, साल में 200 यात्रा तक।

3- अकेले या सहयात्री के साथ देश में और स्पीकर की अनुमति से विदेश यात्रा की सुविधा, सालाना एक लाख रुपए तक पुनर्भरण।

4- राजस्थान स्थित डाक बंगलों में माह में अधिकतम 5 दिन रियायती दर पर विश्राम। एक माह में अधिकतम 3 दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में रियायती दर पर विश्राम।