स्मॉग बन रही गंभीर समस्या मिलकर उठाने होंगे कदम

स्मॉग हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। आंख, कान, नाक, गले में जलन, खांसी, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत ही नहीं अपितु अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और सीओपीडी जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है स्मॉग। सर्दियों में अब मास्क, इन्हेलर, एयर प्यूरिफायर जैसी वस्तुएं भी जरूरी हो गई हैं। एक समय था जब बीजिंग दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक थी और कहते हैं कि लगभग 20 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष स्मॉग के कारण हो जाती थी। चीन ने कठोर कदम उठाए, प्रशासनिक स्तर पर सख्ती दिखाई और पुराने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया। वाहनों या किसी भी तरह के ईंधन से होने वाले प्रदूषण उत्सर्जन के मानक तय कर सख्ती से पालना सुनिश्चित की। आज हम दिल्ली-एनसीआर की ही बात करें तो एक लाख से अधिक नए वाहन प्रतिवर्ष आ रहे हैं। ईवी के प्रति लोगों का रुझान तो हुआ है पर अभी गिनती के ईवी वाहन ही दिखाई देते हैं। स्मॉग आज गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह हालात हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। ऐसे में इसके निराकरण के उपाय भी हमें ही खोजने होंगे।