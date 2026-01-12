12 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

RSSB REET Mains: 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 17 से 20 जनवरी तक होंगे एग्जाम, जान लें बोर्ड के ये जरूरी दिशा-निर्देश

Govt Exam 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 12, 2026

3rd-grade-teacher-bharti

फोटो: पत्रिका

RSSB REET Mains 3rd Grade Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 12 जनवरी 2026 को जारी कर दिए हैं। इसके बाद 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक परीक्षा आयोजित होंगी। अब परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट और SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट कर लें इम्पोर्टेन्ट डेट

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए निम्नलिखित तारीखें और समय निर्धारित किए गए हैं:

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-प्रथम): 17 जनवरी 2026
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (विज्ञान / गणित): 18 जनवरी 2026 (सुबह)
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (सामाजिक अध्ययन): 18 जनवरी 2026 (शाम)
समय: अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (अंग्रेजी): 19 जनवरी 2026 (सुबह)
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (हिंदी): 19 जनवरी 2026 (शाम)
समय: अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-प्रथम) (संस्कृत): 20 जनवरी 2026 (सुबह)
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (संस्कृत): 20 जनवरी 2026 (शाम)
समय: अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:

अब परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड को SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स करें फॉलो:-

  1. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं
  2. 'एडमिट कार्ड' बटन पर क्लिक करें।
  3. एप्लीकेशन नंबर और DOB भरें।
  4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

बोर्ड ने ये दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

  1. परीक्षा केंद्र में समय से 2 घंटे पहले पहुंचे। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  2. आवश्यक दस्तावेज़: एडमिट कार्ड, एक फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस), और 2.5cm x 2.5cm आकार की एक नवीनतम फोटो साथ लाना अनिवार्य है।
  3. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की समय सीमा के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही अनुशासनहीनता के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  4. परीक्षा केंद्र में घड़ी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, आदि वस्तुएं ले जाना सख्त मना है।
  5. दिव्यांग उम्मीदवारों यदि आवेदन करते हैं तो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त होगी।

Updated on:

12 Jan 2026 01:40 pm

Published on:

12 Jan 2026 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSSB REET Mains: 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 17 से 20 जनवरी तक होंगे एग्जाम, जान लें बोर्ड के ये जरूरी दिशा-निर्देश

