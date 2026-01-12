RSSB REET Mains: 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 17 से 20 जनवरी तक होंगे एग्जाम, जान लें बोर्ड के ये जरूरी दिशा-निर्देश

RSSB REET Mains 3rd Grade Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 12 जनवरी 2026 को जारी कर दिए हैं। इसके बाद 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक परीक्षा आयोजित होंगी। अब परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट और SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं।