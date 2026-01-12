RSSB REET Mains: 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 17 से 20 जनवरी तक होंगे एग्जाम, जान लें बोर्ड के ये जरूरी दिशा-निर्देश

फोटो: पत्रिका
RSSB REET Mains 3rd Grade Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 12 जनवरी 2026 को जारी कर दिए हैं। इसके बाद 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक परीक्षा आयोजित होंगी। अब परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट और SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं।
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए निम्नलिखित तारीखें और समय निर्धारित किए गए हैं:
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-प्रथम): 17 जनवरी 2026
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (विज्ञान / गणित): 18 जनवरी 2026 (सुबह)
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (सामाजिक अध्ययन): 18 जनवरी 2026 (शाम)
समय: अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (अंग्रेजी): 19 जनवरी 2026 (सुबह)
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (हिंदी): 19 जनवरी 2026 (शाम)
समय: अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-प्रथम) (संस्कृत): 20 जनवरी 2026 (सुबह)
समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (संस्कृत): 20 जनवरी 2026 (शाम)
समय: अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक
अब परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड को SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स करें फॉलो:-