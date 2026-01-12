National Youth Day 2026 : विवेकानंद नाम कैसे पड़ा? क्या है ये रोचक कहानी, इसका राजस्थान से क्या है कनेक्शन?

मूर्ति पूजा से जुड़े एक प्रसंग पर अलवर के राजा मंगल सिंह और विवेकानंद के बीच चर्चा हुई। इस मुद्दे पर अलवर के राजा स्वामी विवेकानंद के जवाब से इतना प्रभावित हुए कि उनके मुरीद हो गए। बताया जाता है कि अपने राजस्थान प्रवास के दौरान जयपुर दरबार के सेनापति ठाकुर हरि सिंह लाडखानी के खाटू हाउस पर स्वामी विवेकानंद का रुकना हुआ था। रामनिवास बाग में स्वामी विवेकानंद ने एक व्याख्यान को सुनकर हरि सिंह और जयपुर रियासत के प्रधान संसार चंद्र सेन ने उन्हें गुरु मान लिया था। जयपुर के बाद स्वामी विवेकानंद ने सीकर जिले में जीणमाता के दर्शन किए और सीकर राजा माधव सिंह के मेहमान रहे थे। वे राजस्थान में 13 दिसंबर 1897 को अपने दूसरे दौर की यात्रा में जयपुर आए थे।