Public Holiday : राजस्थान के इस जिले में 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित, आदेश जारी

भरतपुर जिले के लिए बसंत पंचमी पर्व बहुत खास है। वर्ष 1733 में बसंत पंचमी पर्व के दिन महाराजा सूरजमल ने ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की नींव रखी थी। इसलिए यहां सरस्वती पूजा के साथ किले का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पीले वस्त्र, फूलों से सजावट, सरस्वती वंदना और पारंपरिक पीले पकवान जैसे बेसन के लड्डू और केसरिया चावल का भोग लगता है। साथ ही जमकर पतंगबाजी होती है।