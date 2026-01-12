12 जनवरी 2026,

सोमवार

भरतपुर

Public Holiday : राजस्थान के इस जिले में 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित, आदेश जारी

Public Holiday : राजस्थान के इस जिले में 2 स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस अवकाश का आदेश जारी कर दिया है।

Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 12, 2026

Rajasthan Bharatpur District Two local public holidays declared order has been issued

फाइल फोटो पत्रिका

Public Holiday : भरतपुर जिले के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर। भरतपुर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए 2 स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरतपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जिले में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगा। हालांकि आवश्यक सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्थाएं और पूर्व निर्धारित परीक्षाएं सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संचालित रहेंगी।

इस फैसले से जनता को मिलेगी सुविधा

भरतपुर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी के इस निर्णय से भरतपुर जिले के नागरिकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लेने की सुविधा मिलेगी।

बसंत पंचमी पर ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की रखी गई थी नींव

भरतपुर जिले के लिए बसंत पंचमी पर्व बहुत खास है। वर्ष 1733 में बसंत पंचमी पर्व के दिन महाराजा सूरजमल ने ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की नींव रखी थी। इसलिए यहां सरस्वती पूजा के साथ किले का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पीले वस्त्र, फूलों से सजावट, सरस्वती वंदना और पारंपरिक पीले पकवान जैसे बेसन के लड्डू और केसरिया चावल का भोग लगता है। साथ ही जमकर पतंगबाजी होती है।

लोहागढ़ अथवा भरतपुर फोर्ट को भारत का एकमात्र अभेद्य किला माना जाता हैं। कोई भी शक्ति इसकों भेद पाने में कामयाब नहीं रही। 13 बार अंग्रेजों ने भी इस पर आक्रमण किया, मगर इस पर कब्जा करने में विफल रहे।

