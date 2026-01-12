12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 12, 2026

Weather Update Meteorological Department Prediction today Rajasthan 11 districts cold wave alert IMD

दौसा का दृश्य। फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहेगा।

राजस्थान के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से रहा कम

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को राजस्थान के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। फतेहपुर में -3.4 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू और नागौर (दोनों -1 डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे सर्द रहे। झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहा।

इन शहरों में पारा पांच डिग्री से कम

अलवर : 4
पिलानी : 1.2
सीकर : 1.7
पाली : 4.8
जैसलमेर : 3.1
माउंट आबू : 2.5
बीकानेर : 2.8
चूरू : 2
श्रीगंगानगर : 3.6
सिरोही : 4.8
करौली : 3.8
दौसा : 3.7
लूणकरणसर : 1.9
झुंझुनूं : 1.9।

आगामी 7 दिन मौसम रहेगा शुष्क

मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा। घने से अतिघना कोहरा और अतिशीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार आगामी तीन दिन तक गंभीर शीतलहर दौर जारी रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 जनवरी और 14 जनवरी को शीतलहर से गंभीर शीतलहर व कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रहेगी।

न्यूनतम तापमान

फतेहपुर -3.4
माउंट आबू -01
नागौर -01
पिलानी 1.2
झुंझुनू 1.9
सीकर 1.7
चूरू 2.0
बीकानेर 2.8
जैसलमेर 3.1
श्रीगंगानगर 3.6
दौसा 3.7
करौली 3.8
अलवर 4.0
जयपुर 9.2
(पारा डिग्री सेल्सियस में)।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश
जयपुर
Rajasthan Panchayat elections big update commission has issued instructions for ROs and AROs appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 08:07 am

Published on:

12 Jan 2026 08:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Forecast: जयपुर में मौसम रहेगा साफ,धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान, अगले सात दिन आसमान साफ, ठंड में हल्की नरमी के संकेत

jaipur weather
जयपुर

Chetavani Maha Rally : राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की चेतावनी महारैली आज, करीब 1 लाख कर्मचारी होंगे शामिल

Rajasthan Rajya Karmchari Sanyukta Mahasangh Chetavani Maha Rally Today Approximately 100,000 Government employees will be involved
जयपुर

Jaipur: रात के अंधेरे में मिट्टी माफिया बेखौफ, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 6 आरोपी अरेस्ट

बस्सी पुलिस थाने में खड़ी जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली, पत्रिका फोटो
जयपुर

फुल ड्रेस रिहर्सल में गरजे टैंक, आसमान में मंडराए लड़ाकू हेलीकॉप्टर, धरती-आसमान हर जगह पराक्रम और तकनीक का संगम

आर्मी डे फुल ड्रेस रिहर्सल में शौर्य, पराक्रम और तकनीक का संगम, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur Audi Accident : अभी तक नहीं लगा लग्जरी कार चालक का सुराग, मृतक के भाई ने कहीं ऐसी बात- सब हुए भावुक

Jaipur Audi Accident luxury car driver has not been traced deceased brother said something that made everyone emotional
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.