Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहेगा।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को राजस्थान के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। फतेहपुर में -3.4 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू और नागौर (दोनों -1 डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे सर्द रहे। झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहा।
मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा। घने से अतिघना कोहरा और अतिशीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
आईएमडी के अनुसार आगामी तीन दिन तक गंभीर शीतलहर दौर जारी रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 जनवरी और 14 जनवरी को शीतलहर से गंभीर शीतलहर व कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रहेगी।
फतेहपुर -3.4
माउंट आबू -01
नागौर -01
पिलानी 1.2
झुंझुनू 1.9
सीकर 1.7
चूरू 2.0
बीकानेर 2.8
जैसलमेर 3.1
श्रीगंगानगर 3.6
दौसा 3.7
करौली 3.8
अलवर 4.0
जयपुर 9.2
(पारा डिग्री सेल्सियस में)।
