Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को राजस्थान के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। फतेहपुर में -3.4 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू और नागौर (दोनों -1 डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे सर्द रहे। झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहा।