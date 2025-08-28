Scrub Typhus : राजस्थान में स्क्रब टाइफस का कहर शुरू, SMS अस्पताल जयपुर में 3 मरीज कोमा में, जानें कारण, लक्षण और बचाव

Scrub Typhus in Jaipur : जयपुर बारिश के मौसम के बीच स्क्रब टाइफस ने छह महीने बाद एक बार फिर पलटवार कर दिया है। हालात यह है कि एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 10 से 12 मरीज गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं। इनमें से चार से पांच मरीजों को तुरंत आइसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। अस्पताल में फिलहाल 3 मरीज कोमा की स्थिति में भर्ती है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से मरीज जल्दी रिकवर भी कर रहे है, लेकिन आगामी दिनों में केस और तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में अक्टूबर माह के अंत तक सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है।