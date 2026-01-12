सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करे युवा

स्वामी जी के भाषण में दूसरी बार सबसे अधिक तालियां तब बजीं जब उन्होंने कहा कि मैं जिस धर्म का अनुयायी हूं, उसकी मूल भाषा संस्कृत में बहिष्कार जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इस भाषण में जो भी कुछ कहा गया उसके लगभग हर वाक्य ने लोगों को विचार करने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित तो किया ही, बाध्य भी किया। हालांकि स्वामी जी भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से अत्यंत दुखी थे। वे जानते थे कि इसका मुख्य कारण भारतीयों का अपने ऊपर से विश्वास उठ जाना और अंग्रेजों की गुलामी और शोषण ही थे। अत: यह आवश्यक था कि देश के हर युवा को भविष्य के लिए देश के विकास को प्राथमिकता देने के लिए तैयार किया जाए। भारत की जाति प्रथा भी देश के पराभव के लिए बड़ी जिम्मेदार थी। जो धर्म मानवीय एकता की वैश्विकता का पक्षधर था, वह स्वयं अपने लोगों के साथ भेदभाव, छुआछूत जैसा घोर अन्याय करता था। आज युवाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना है कि छोटे-छोटे राजनीतिक लक्ष्य सामने रखकर और दलगत लाभ के लिए अनेक नेतागण देश में जाति प्रथा को किसी ना किसी रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। वे जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और यह कितनी आश्चर्यजनक स्थिति है कि यही लोग अपने को जाति प्रथा विरोधी भी कहते हैं।