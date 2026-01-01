अमायरा आत्महत्या केस: CBSE ने 9वीं-11वीं के छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के दिए निर्देश, पिता ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

स्कूल की चौथी मंजिल की रेलिंग से गिरकर जान गंवाने वाली छात्रा अमायरा के माता-पिता ने सीबीएसई के फैसले का स्वागत किया। लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए वे पूरी तरह खुश नहीं हैं।

छात्रा अमायरा के पिता विजय मीणा और उनकी पत्नी शिवानी ने कोटा में बुधवार को मांग की कि स्कूल की ऊपरी प्राइमरी कक्षाओं की भी मान्यता वापस ली जाए। साथ ही प्रिंसिपल और जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह की इतनी बड़ी दुखद घटना हुई, फिर भी राज्य सरकार ने खुद कुछ नहीं किया।