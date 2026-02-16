Rajasthan Projects: राजस्थान के ये 10 बड़े प्रोजेक्ट… जिनमें देरी से 1.15 लाख करोड़ की चपत, विकास की रफ्तार पर भी ब्रेक

बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी की प्रारंभिक लागत 43,129 करोड़ रुपए थी और इसे अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था। अब लक्ष्य मार्च 2026 कर दिया गया है। लागत बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिनमें से 63,571 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। यह राज्य और देश के औद्योगिक विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।