नए साल पर महंगाई की मार: कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा, होटल और रेस्टोरेंट पर बढ़ेगा बोझ

LPG Price Hike: नए साल की पहली सुबह के साथ ही महंगाई ने कारोबारियों को झटका दे दिया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है।
बता दें कि यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं। इस फैसले का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैटरिंग और छोटे खाद्य कारोबार पर पड़ना तय माना जा रहा है।
राजधानी जयपुर की बात करें तो जहां पहले 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर करीब 1608 रुपए में मिल रहा था, अब इसके लिए कारोबारियों को लगभग 1719 रुपए चुकाने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इससे एक महीने पहले दिसंबर में इन दामों में मामूली राहत दी गई थी, लेकिन नए साल के साथ ही भारी बढ़ोतरी ने राहत को खत्म कर दिया।
कमर्शियल गैस सिलेंडर मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बैंक्वेट हॉल और स्ट्रीट फूड वेंडर इन्हीं सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं। इनमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलती, इसलिए दाम बढ़ने का पूरा बोझ सीधे कारोबारियों पर आता है। जानकारों का मानना है कि गैस महंगी होने से भोजन तैयार करने की लागत बढ़ेगी, जिसका असर आगे चलकर खाने-पीने की चीजों के दामों पर भी दिख सकता है।
जयपुर होटल एसोसिएशन और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि पर्यटन सीजन के बीच बढ़े खर्च से मुनाफा कम होगा। कई रेस्टोरेंट मालिकों ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें मेन्यू की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। छोटे ढाबे और स्ट्रीट फूड वेंडर सबसे ज्यादा दबाव में हैं, जिनके लिए हर महीने का खर्च हजारों रुपए बढ़ जाएगा।
हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू गैस अभी भी पहले की तरह 850 से 960 रुपए के दायरे में उपलब्ध है। इससे आम परिवार नए साल पर इस महंगाई के झटके से बचे हुए हैं।
