नए साल पर महंगाई की मार: कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा, होटल और रेस्टोरेंट पर बढ़ेगा बोझ

कमर्शियल गैस सिलेंडर मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बैंक्वेट हॉल और स्ट्रीट फूड वेंडर इन्हीं सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं। इनमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलती, इसलिए दाम बढ़ने का पूरा बोझ सीधे कारोबारियों पर आता है। जानकारों का मानना है कि गैस महंगी होने से भोजन तैयार करने की लागत बढ़ेगी, जिसका असर आगे चलकर खाने-पीने की चीजों के दामों पर भी दिख सकता है।