Heat Wave: 15 जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, बाड़मेर रहा सबसे गर्म, कल कई जिलों में बारिश

IMD Forecast: जयपुर. राजस्थान में फरवरी के मध्य में ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को दिनभर तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में मौसम शुष्क रहा और सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।