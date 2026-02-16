Heat Wave: 15 जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, बाड़मेर रहा सबसे गर्म, कल कई जिलों में बारिश

मौसम अलर्ट
IMD Forecast: जयपुर. राजस्थान में फरवरी के मध्य में ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को दिनभर तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में मौसम शुष्क रहा और सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके अलावा जैसलमेर में 33.8, जोधपुर में 33.1 और बीकानेर में 32.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। जयपुर में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर के समय गर्म हवाओं और धूप के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 17 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में हल्की गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
|क्रमांक
|शहर
|अधिकतम तापमान (°से.)
|1
|बाड़मेर
|35.8
|2
|जैसलमेर
|33.8
|3
|जोधपुर
|33.1
|4
|बीकानेर
|32.8
|5
|जालौर
|32.6
|6
|डूंगरपुर
|31.8
|7
|फलोदी
|31.8
|8
|लूणकरणसर
|31.6
|9
|चूरू
|31.5
|10
|भीलवाड़ा
|31.4
|11
|दौसा
|31.3
|12
|कोटा
|31.3
|13
|नागौर
|31.2
|14
|अजमेर
|31.0
|15
|जयपुर
|30.9
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग