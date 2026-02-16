Girls Education: बालिकाओं के लिए सुनहरा मौका, 28 फरवरी तक करें इन तीन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन

जिन बालिकाओं के आवेदन पहले दस्तावेज या जन-आधार अपडेट न होने के कारण लंबित रह गए थे, उन्हें अब अंतिम अवसर दिया गया है। हालांकि, जिन लाभार्थियों को 23 जनवरी को प्रथम चरण में राशि मिल चुकी है, वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी। पात्र छात्राओं और अभिभावकों से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की गई है।