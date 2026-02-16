16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Girls Education: बालिकाओं के लिए सुनहरा मौका, 28 फरवरी तक करें इन तीन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन

Student Benefits: गार्गी, प्रियदर्शिनी और ‘हमारी बेटी’ योजनाओं से मिलेगी प्रोत्साहन राशि डीबीटी से सीधे खाते में पहुंचेगा पुरस्कार, दस्तावेज अपडेट करना जरूरी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 16, 2026

Photo AI

Scholarship Scheme: जयपुर। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान ने वर्ष 2025-26 के लिए तीन महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजनाओं के तहत पात्र छात्राओं से 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इन योजनाओं में गार्गी पुरस्कार, प्रियदर्शिनी (पद्माक्षी) पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना शामिल हैं, जिनका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना है।


फाउंडेशन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन संबंधित स्कूल या संस्थान स्तर से निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। चयनित छात्राओं को पुरस्कार राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

जिन बालिकाओं के आवेदन पहले दस्तावेज या जन-आधार अपडेट न होने के कारण लंबित रह गए थे, उन्हें अब अंतिम अवसर दिया गया है। हालांकि, जिन लाभार्थियों को 23 जनवरी को प्रथम चरण में राशि मिल चुकी है, वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी। पात्र छात्राओं और अभिभावकों से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान बना एक्सपोर्ट हब, पहली छमाही में ही 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज
जयपुर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Feb 2026 01:23 pm

Published on:

16 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / Special / Girls Education: बालिकाओं के लिए सुनहरा मौका, 28 फरवरी तक करें इन तीन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग पूजा, बड़ी संख्या में जुटे भक्त 

अलवर

Bhiwadi Factory Fire: अंदर फंसे मजदूरों की चीखें गूंजती रहीं, देखते ही देखते कोयला बन गए 7 लोग, दहला गया राजस्थान

Bhiwadi factory fire (2)
अलवर

जयपुर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बगराना में दो मंजिला अवैध मकान पर चला बुलडोजर

जयपुर

बदलेगा मौसम: 18 फरवरी को बारिश की संभावना, सुबह-शाम ठंड बरकरार

अलवर

चूरू में महाशिवरात्रि पर घर हर मंदिर में गूंजा ऊॅं नम:शिवाय महामंत्र, हुए अभिषेक

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.