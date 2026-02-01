नो एंट्री, न रूट चार्ट…ऑटो व ई-रिक्शा की भागम-भाग

धौलपुर. जिला मुख्यालय से तीन राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ स्टेट हाइवे अलग-अलग दिशा में निकल रहे हैं। जिससे शहर में ट्रेफिक का अच्छा खासा दवाब है। हाल ये है कि शहर में मुख्य हाइवे एनएच 44 है जो कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है, जो कभी जीटी रोड के नाम से मशहूर था। हाइवे के साथ ही शहर की सडक़ें जुड़ी हुई हैं और दिनभर यहां पर टे्रफिक रहता है। आएदिन हादसे भी सामने आते रहे हैं। बाड़ी शहर में सडक़ हादसे में एक युवक की जान चली गई। इसी तरह शहर के मुख्य गुलाब बाग चौराहे पर भी अव्यवस्था के चलते एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से चोटिल हो गई। सिस्टम केवल हादसे के समय ही जागता है और उससे आगे और न ही पीछे कोई हरकत नजर नहीं आती है। एक से दो दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलता है और फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। हाल ये है कि शहर में सैकड़ों की संख्या में ई-रिक्शा, ऑटो व टैम्पो दौड़ रहे हैं लेकिन इनका कोई रूट चार्ट नहीं हैं। जिससे स्टेशन रोड और बस स्टैंड इलाके में जाम की समस्या रहती है। उधर, जिला प्रशासन की ओर से रोड सेफ्टी बैठकों में चर्चा होती है लेकिन उस पर कार्य कछुआ गति से होता है। जिससे शहर में समस्या लगातार बढ़ रही है।