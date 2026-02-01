पूजा अर्चना के साथ लक्खी मेला शुरू, कावडिय़ों ने चढ़ाया जल

इसके बाद जिला कलक्टर ने मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से मेला निधि से निर्माण कराई गई ओपन धर्मशाला का अतिथियोंं ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शनिवार के दिन ऐतिहासिक शिव मंदिर पर पहुंचे सैकड़ों कावडिय़ों ने मंदिर में जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी, सीओ अनूप कुमार, नगर पालिका ईओ भगत सिंह, तहसीलदार नवीन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा, नायब तहसीलदार नाहर सिंह, थाना अधिकारी प्रवेन्द्र रावत, रामहेत कुशवाह, सरपंच केके शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।