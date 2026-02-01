किसी स्कूल में एक भी प्रधानाचार्य नहीं, तो कहीं दो-दो विराजमान

शिक्षा विभाग एक ओर जहां राज्य की शिक्षा को बेहतर बनाने की ढींगें हाकता है, वहीं दूसरी ओर खुद उसके कर्म, राज्य की शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं। कारण एक हो तो गिनाएं...लेकिन इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा व्याख्यात और वाइस प्रिंसीपलों के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत करने और स्थानांतरण का है। विभाग ने गत छह माह पहले राज्य के 4100 वाइस प्र्रिंसीपलों को प्रिंसीपल बनाया था, इनमें से 300 को ट्रांसफर पोस्टिंग दी जा चुकी है, लकिन अभी भी 3800 प्रधानाचार्य स्थापना को लेकर इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पदोन्नत प्रधानाचार्यों को बिना कार्य के वर्तमान पदों का वेतन भी दिया जा रहा है।