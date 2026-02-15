यूनिक बिजनेस आइडियाज बताएं, पसंद आया तो लाखों की फंडिंग

धौलपुर. निजी टेलीविजन पर एक लोकप्रिय शो आता है, जिसमें युवा बिजनेस अपने यूनिक आइडिया बताते हैं। इनके बिजनेस आइडिया पसंद आने पर बड़े बिजनेसमैन उन्हें सपोर्ट करते हुए फंडिंग करते हैं। इसी की तर्ज पर राजस्थान में बीते एक साल पहले आई-स्टार्ट लांचपैड की शुुरुआत की गई थी। इसका पैटर्न भी इसी तर्ज पर है। इस सरकारी संस्थान को कोई यूनिक आइडिया बताता है, तो उसे सरकार फंडिंग करेगी और यह फंडिंग नॉन रिफेंडबल होगी। यानी राशि को वापस नहीं देना होगा। लेकिन आपको उस आइडिया को विस्तार देना होगा और दूसरों को रोजगार भी...। शहर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से पीजी कॉलेज धौलपुर और बाड़ा हैदर शाह हरदेव नगर विद्यालय में आई-स्टार्ट लांचपैड स्थापित हैं। अब यहां पर कुछ युवा अपना आइइिया रजिस्टर्ड करा रहे हैं। हालांकि, धौलपुर जिले में रफ्तार मध्यम है। लेकिन बड़े शहरों में युवा आकर्षित हो रहे हैं। वहीं, सरकार ने इन संस्थानों पर लाखों रुपए खर्च कर सेंटर खोले हैं।