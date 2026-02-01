मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला, मौत

घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ सहित निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहींए दुर्घटना में प्रयुक्त मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन छोडक़र मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गली संकरी होने के बावजूद ड्राइवर तेज गति से वाहन चला रहा था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम जोया परिवार की इकलौती बेटी बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।