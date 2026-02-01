बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल मैदान के साथ दौड़ के लिए तैयार होगा ट्रेक

धौलपुर. जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज धौलपुर में जल्द युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। यहां पर बैडमिंटन के दो नए कोर्ट के साथ मुख्य मैदान में फुटबॉल ग्राउंड के साथ दौड़ के लिए एक नया ट्रेक का निर्माण होगा। यह सबकुल आगामी तीन माह में होने की संभावना है। ट्रेक निर्माण पर करीब 20 लाख रुपए का बजट खर्च होगा। ट्रेक बनने से दौड़ के लिए युवाओं को मैदान मिल सकेगा। साथ ही सेना और पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यहां पर बेहतर तरीके से अभ्यास कर सकेंगे। उक्त रेसिंग ट्रेक जिले का पहला ट्रेक होगा। इससे पहले संभाग में भरतपुर मुख्यालय स्थित लोहागढ़ स्टेडियम में ट्रेक और पवेलियन स्टैंड का निर्माण हुआ था। संभाग की सेना भर्ती इसी मैदान पर होती हैं। वर्तमान में यहां पर बैडमिंटन कोर्ट और रेसलरों के लिए अलग से कैम्पस है।