पेट्रोल के पैसे मांगे तो सेल्समैनों से की मारपीट

बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के समीप ही एक ढाबा स्थित है। पेट्रोल को लेकर पंप कर्मचारियों और ढाबे से जुड़े कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि पेट्रोल के भुगतान को लेकर विवाद हुआ है। पीडि़त कर्मचारियों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।