41 अफसर, एक मिशन: प्रवासियों की हर समस्या-जरूरत पर अब सीधी नजर

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं को जल्द और सीधे हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 41 अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) को जिलेवार नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रवासियों और उनके परिवारजन की स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन, राजस्व या किसी भी तरह की परेशानी होगी या फिर अन्य काम बताएंगे, तो संबंधित अधिकारी उससे जुड़े सभी मामलों को तत्काल देखेंगे। इन अफसरों को नियमित रूप से प्रवासियों से वर्चुअल संवाद करने और उनके मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे प्रवासी राजस्थानियों को भरोसा मिलेगा, समस्याएं तेजी से हल होंगी और उनका प्रदेश से जुड़ाव भी मजबूत होगा। इससे प्रवासी न केवल सामाजिक कार्यों का दायरा बढाएंगे, बल्कि निवेश करने की तरफ भी बढ़ेंगे।