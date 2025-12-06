राजस्थान बना NHAI का ATM: 10 साल में 45 हजार करोड़ वसूले, फिर भी हाइवे के कई प्रोजेक्ट अधूरे

कई अन्य नेशनल हाइवे पर भी खामियां पाई गई हैं। जयपुर-गुरुग्राम सिक्स-लेन हाइवे तो देश के उन हाइवे में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा टोल वसूली होती है। इसके बावजूद यह हाइवे अब तक पूरा नहीं बन पाया है। इसे 2011 में बनकर तैयार होना था, लेकिन आज तक इसका निर्माण अधूरा है। कुछ प्रस्तावित पुराने ओवरब्रिज तो 17 वर्ष से अधूरे ही पड़े हैं।