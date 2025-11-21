जयपुर में सुधरेगा ट्रैफिक सिस्टम, सड़कों पर अवैध कट होंगे बंद, 150 नए बस स्टॉप समेत 200 चौराहों पर बनेंगी जेब्रा क्रॉसिंग

जयपुर में सुधरेगा ट्रैफिक सिस्टम (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur News: जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को कई अहम फैसले लिए। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता JDA आयुक्त आनंदी ने की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर की सड़कों पर बने सभी गैर-कानूनी मीडियन कट को तुरंत बंद किया जाएगा। साथ ही 200 प्रमुख चौराहों पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी, ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित मार्ग मिल सके।
पकड़ी गई गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए बाइस गोदाम पुलिया के नीचे, बगराना, जल महल, कनक घाटी, किसान धरमकांटा के पास खाली जमीन और न्यू ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में जगह चिन्हित की गई है। आयुक्त को बताया गया कि JDA ने 52 सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया है और 14 सड़कों का काम जारी है।
ई-रिक्शा के लिए QR कोड सिस्टम लागू होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा को केवल तय जोन में ही चलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) पर विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
JCTSL बस ड्राइवरों के लिए नियमित वर्कशॉप और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग के बाद बस ड्राइवरों को केवल निर्धारित बस स्टॉप पर ही गाड़ी रोकनी होगी और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
परिवहन विभाग, नगर निगम, JCTSL और पुलिस विभाग मिलकर एक संयुक्त सर्वे करेंगे। इसके आधार पर 150 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे, ताकि बस सिस्टम सुचारू रूप से चल सके। शादी का मौसम चल रहा है। इसलिए निर्णय लिया गया कि विवाह समारोहों के दौरान वाहनों की पार्किंग से मुख्य सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा।
दीवारबंद शहर में लोडिंग वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित किया जाएगा। ताकि ट्रैफिक बाधित न हो। साथ ही स्पीड डिटेक्शन डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे गाड़ी की गति तुरंत दिखाई दे और चालक सावधानी बरत सकें।
