जयपुर में सुधरेगा ट्रैफिक सिस्टम, सड़कों पर अवैध कट होंगे बंद, 150 नए बस स्टॉप समेत 200 चौराहों पर बनेंगी जेब्रा क्रॉसिंग

पकड़ी गई गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए बाइस गोदाम पुलिया के नीचे, बगराना, जल महल, कनक घाटी, किसान धरमकांटा के पास खाली जमीन और न्यू ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में जगह चिन्हित की गई है। आयुक्त को बताया गया कि JDA ने 52 सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया है और 14 सड़कों का काम जारी है।