बड़ी खबर: अमायरा मौत मामले की CBSE जांच में नीरजा मोदी स्कूल दोषी, मदद के लिए मिन्नतें की, लेकिन नहीं पसीजा टीचर्स का कलेजा

अमायरा की मां ने CBSE को क्लास की CCTV फुटेज दिखाईं। इनमें बच्ची घटना से 45 मिनट पहले लगातार 5 बार क्लास टीचर से मदद मांगते हुए नजर आई। उसने डिजिटल स्लेट पर सहपाठियों द्वारा लिखी आपत्तिजनक बातें भी दिखाईं। रिपोर्ट के मुताबिक…

-बच्ची बेहद परेशान और शर्मिंदा थी

-टीचर ने उसे शांत कराने के बजाय क्लास में डांटा

-काउंसलर के पास नहीं भेजा गया, जबकि CBSE की एंटी-बुलिंग नीति व पॉक्सो नियमों में काउंसलिंग अनिवार्य है