- मुहाना थोक मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में भी गिरावट का दौर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में भी इन दिनों गिरावट का दौर है। आज थोक सब्जी मंडी में मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर के दाम नीचे रहे तो दूसरी ओर आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 24 से 27 रुपए
टमाटर देसी 15 से 22 रुपए
मटर 50 से 58 रुपए
मिर्ची 20 से 21 रुपए
बारीक मिर्च 43 से के 45 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए
करेला 50 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए
नींबू 22 से 24 रुपए
लोकी 18 से 20 रुपए
भिंडी 85 से 90 रुपए
अदरक 53 रुपए 55
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 11 से 12 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 18 रुपए
टिंडा 15 से 17 रुपए
गाजर 12 से 18 रुपए
मूली 10 से 12 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
लहसुन हुआ और सस्ता
आलू नया 8 से 11 रुपए
आलू पुराना 3 से 8 रुपए
प्याज 7 से 17 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
