जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में भी इन दिनों गिरावट का दौर है। आज थोक सब्जी मंडी में मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर के दाम नीचे रहे तो दूसरी ओर आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।