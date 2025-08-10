Rajasthan Crime : राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां, 6 माह में 200 से अधिक गैंग रेप, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Rajasthan Crime : राजस्थान में नाबालिग और छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। प्रदेश में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से जून 2025 तक सामूहिक बलात्कार के 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बलात्कार के बाद 5 बच्चियों की हत्या तक कर दी गई। पुलिस मुख्यालय की ओर से जून तक के जारी आंकड़ों में यह हकीकत सामने आई है। 600 से अधिक मामलों में यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। बढ़ते अपराधों ने परिजन को चिंतित कर दिया है। कई माता-पिता अपनी बेटियों को स्कूल या कॉलेज भेजने में डर महसूस करते हैं। दहेज उत्पीड़न के मामलों पर गौर करें तो महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं।