10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Rajasthan Crime : राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां, 6 माह में 200 से अधिक गैंग रेप, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Rajasthan Crime : राजस्थान में बच्चियां सुरक्षित नहीं। यह चौंकाने वाला खुलासा राजस्थान में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों से लिया गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से जून 2025 तक सामूहिक बलात्कार के 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह चिंताजनक रिपोर्ट पढ़ें।

जयपुर

मुकेश शर्मा

Aug 10, 2025

Rajasthan Girls are not safe 6 months more than 200 gang rapes Police Headquarters report revealed
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़े। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : राजस्थान में नाबालिग और छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। प्रदेश में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से जून 2025 तक सामूहिक बलात्कार के 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बलात्कार के बाद 5 बच्चियों की हत्या तक कर दी गई। पुलिस मुख्यालय की ओर से जून तक के जारी आंकड़ों में यह हकीकत सामने आई है। 600 से अधिक मामलों में यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। बढ़ते अपराधों ने परिजन को चिंतित कर दिया है। कई माता-पिता अपनी बेटियों को स्कूल या कॉलेज भेजने में डर महसूस करते हैं। दहेज उत्पीड़न के मामलों पर गौर करें तो महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं।

बढ़ती घटनाओं का कारण

महिला अपराध के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि सामाजिक असमानताएं, शिक्षा की कमी, और कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना। डिजिटल प्लेटफॉर्म का अत्यधिक उपयोग भी नाबालिगों को खतरे में डाल रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

अत्याचार के 19600 केस 4613 झूठे

इस वर्ष जून तक महिला अत्याचार के सभी तरह के 19600 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए। इनमें पुलिस जांच के दौरान 5359 प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। वहीं, 4790 मामलों में एफआर लगाई गई, जिनमें 4613 मामले झूठे होने पर बंद किए गए। पुलिस 9451 प्रकरणों की जांच ही नहीं कर पाई। पॉक्सो के 1631 प्रकरण में से 186 झूठे निकले और 14 में अन्य कारणों से एफआर लगाई गई। वहीं, 744 प्रकरण में चार्जशीट पेश की गई और पॉक्सो के 707 प्रकरणों में जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग से आया नया अपडेट, दिसंबर तक होगी 8 भर्ती परीक्षाएं, जानें पूरा ब्योरा
अजमेर
Rajasthan Public Service Commission New Update 8 recruitment exams will be held by December know full details

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2025 11:08 am

Published on:

10 Aug 2025 11:02 am

Hindi News / Patrika Special / Rajasthan Crime : राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां, 6 माह में 200 से अधिक गैंग रेप, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.