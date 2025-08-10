RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग से आया नया अपडेट, दिसंबर तक होगी 8 भर्ती परीक्षाएं, जानें पूरा ब्योरा

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 20 अगस्त : 45 पद

सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 7 से 12 सितंबर : 2129 पद

प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा 13 सितंबर : 04 पद

भू वैज्ञानिक परीक्षा 31 अगस्त : 32 पद

सहायक अभियंता संयुक्त प्रति.परीक्षा 28 सितंबर : 1014 पद

सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 12 अक्टूबर : 43 पद

सब इंस्पेक्टर (दूरसंचार) परीक्षा 9 नवंबर : 98 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 1 से 12, 15 से 19 दिसंबर, 22 से 24 दिसंबर : 15 पद