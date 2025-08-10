10 अगस्त 2025,

अजमेर

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग से आया नया अपडेट, दिसंबर तक होगी 8 भर्ती परीक्षाएं, जानें पूरा ब्योरा

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2025 के अनुसार दिसंबर तक 8 भर्ती परीक्षा से 3404 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जानें इन परीक्षाओं को पूरा ब्योरा।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2025

Rajasthan Public Service Commission New Update 8 recruitment exams will be held by December know full details
फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग के साल 2025 के भर्ती कैलेंडर में आठ विभागों की परीक्षाएं बची हैं। 3404 पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में करीब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे। इसके बाद साल 2026 में पांच विभागों की 12 हजार से ज्यादा पदों की परीक्षाएं होंगी। इनमें 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। इनके भर्तियों के आवेदन तय तिथियों के अनुसार शुरू किए गए हैं।

बीते दिसम्बर में आयोग ने 2025 की परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया था। इसमें जनवरी से दिसम्बर तक की विभिन्न विभागों की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। आयोग के कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से जुलाई तक के पहले पखवाड़े तक 23 परीक्षाएं कराई गई हैं।

2026 में यह परीक्षाएं

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (1015 पद) परीक्षा : 5 अप्रेल
पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद), सहायक कृषि अभियंता (281 पद) : 19 अप्रेल
प्राध्यापक एवं कोच (3225 पद) : 31 मई से 16 जून
वरिष्ठ अध्यापक (6500 पद) : 12 से 18 जुलाई

अगस्त से दिसंबर की परीक्षाएं

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 20 अगस्त : 45 पद
सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 7 से 12 सितंबर : 2129 पद
प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा 13 सितंबर : 04 पद
भू वैज्ञानिक परीक्षा 31 अगस्त : 32 पद
सहायक अभियंता संयुक्त प्रति.परीक्षा 28 सितंबर : 1014 पद
सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 12 अक्टूबर : 43 पद
सब इंस्पेक्टर (दूरसंचार) परीक्षा 9 नवंबर : 98 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 1 से 12, 15 से 19 दिसंबर, 22 से 24 दिसंबर : 15 पद

फैक्ट फाइल

23 परीक्षाएं हो गईं हैं अब तक।
20 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं 23 परीक्षाओं में।
8 भर्ती परीक्षाएं होंगी दिसम्बर तक।
10 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल।

Published on:

10 Aug 2025 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग से आया नया अपडेट, दिसंबर तक होगी 8 भर्ती परीक्षाएं, जानें पूरा ब्योरा

