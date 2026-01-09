हाइवे पर ‘एंट्री’ का खेल बेनकाब : ACB की कार्रवाई से परिवहन विभाग–दलाल का गठजोड़ उजागर

एसीबी की 12 टीमों ने आकस्मिक तलाशी में 1.16 लाख रुपए की नकदी, 19 मोबाइल फोन, 4 सीसीटीवी डीवीआर और 12 संदिग्ध डायरियां बरामद कीं। इनमें लाखों रुपए के लेन-देन और डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड मिला। डिटेन किए गए लोगों में परिवहन निरीक्षक जल सिंह, निजी सहायक प्रदीप जोधा, दलाल विक्रमसिंह पिपरोली व संजय यादव, ढाबा संचालक बुधे सिंह, महेन्द्र कुमार, सुनील कुमार और परिवहन विभाग के संविदा गार्ड लक्ष्मण काठात, गुलाब काठात एवं संदिग्ध रामूराम, मनोहर गांधी, बुद्विप्रकाश प्रजापत व कृष्णासिंह समेत 13 जनों को कार्रवाई के लिए डिटेन किया है। इनसे 1 लाख 16 हजार 700 रूपए की संदिग्ध राशि, 19 मोबाइल, 4 सीसीटीवी डीवीआर, 12 संदिग्ध डायरी में लाखों रुपए का हिसाब किताब एवं हजारों रुपयों का डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड मिला है।