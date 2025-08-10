RPSC Update : राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका, एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती के आवेदन आज से शुरू

1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। यह सिलसिला 2021 की भर्ती परीक्षा तक जारी रहा। इसके तहत आयोग ने पुलिस में 859 पदों की भर्ती परीक्षा कराई थी। चार साल बाद सरकार ने 1015 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी है। सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 8 सितबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसमें उप निरीक्षक के 896, उपनिरीक्षक सहरिया के 4, उप निरीक्षक अनुसूचित जाति के 25, उप निरीक्षक आईबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं।