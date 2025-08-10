RPSC Update : राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका, एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती के आवेदन आज से शुरू

RPSC Update : राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका! राजस्थान में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में रविवार से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा।
1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। यह सिलसिला 2021 की भर्ती परीक्षा तक जारी रहा। इसके तहत आयोग ने पुलिस में 859 पदों की भर्ती परीक्षा कराई थी। चार साल बाद सरकार ने 1015 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी है। सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 8 सितबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसमें उप निरीक्षक के 896, उपनिरीक्षक सहरिया के 4, उप निरीक्षक अनुसूचित जाति के 25, उप निरीक्षक आईबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले वर्ष 5 अप्रेल को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। पिछली भर्ती में निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके भांजे और आयोग के बर्खास्त ड्राइवर के जरिए पेपर लीक होते हुए कई हाथों में पहुंचा। इसके चलते इस बार आयोग पेपर बनाने से परीक्षा होने तक सतर्कता बरतेगा।
सेवानिवृत्तियों और पदोन्नति के चलते सब इंस्पेक्टर के करीब 1 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। वर्ष 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक कांड, डमी अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठाने के चलते विवादों में है। एसओजी आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका समेत 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
राजस्थान में तीसरी एसआई भर्ती परीक्षा है। इसमें 20 से 25 वर्ष की आयु के ग्रेजुएट 10 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2016 में 330 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। साल 2021 में 859 पदों के लिए भर्ती हुई थी। जबकि इस बार सबसे ज्यादा 1 हजार के पार पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।