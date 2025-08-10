10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

RPSC Update : राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका, एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती के आवेदन आज से शुरू

RPSC Update : राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका! प्रदेश में एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 1015 पदों पर भर्ती होगी। अगले साल 5 अप्रेल को परीक्षा होगी।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2025

RPSC Update Rajasthan get Government Job Good opportunity SI-Platoon Commander recruitment applications start from today
फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Update : राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका! राजस्थान में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में रविवार से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा।

8 सितबर तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म

1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। यह सिलसिला 2021 की भर्ती परीक्षा तक जारी रहा। इसके तहत आयोग ने पुलिस में 859 पदों की भर्ती परीक्षा कराई थी। चार साल बाद सरकार ने 1015 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी है। सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 8 सितबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसमें उप निरीक्षक के 896, उपनिरीक्षक सहरिया के 4, उप निरीक्षक अनुसूचित जाति के 25, उप निरीक्षक आईबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

पेपर से परीक्षा तक सतर्कता

राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले वर्ष 5 अप्रेल को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। पिछली भर्ती में निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके भांजे और आयोग के बर्खास्त ड्राइवर के जरिए पेपर लीक होते हुए कई हाथों में पहुंचा। इसके चलते इस बार आयोग पेपर बनाने से परीक्षा होने तक सतर्कता बरतेगा।

लगातार खाली हो रहे पद

सेवानिवृत्तियों और पदोन्नति के चलते सब इंस्पेक्टर के करीब 1 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। वर्ष 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक कांड, डमी अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठाने के चलते विवादों में है। एसओजी आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका समेत 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

राजस्थान में तीसरी बार होगी SI भर्ती

राजस्थान में तीसरी एसआई भर्ती परीक्षा है। इसमें 20 से 25 वर्ष की आयु के ग्रेजुएट 10 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2016 में 330 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। साल 2021 में 859 पदों के लिए भर्ती हुई थी। जबकि इस बार सबसे ज्यादा 1 हजार के पार पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत, 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी
जयपुर
Rajasthan investors and industrialists Big relief incentive amount of Rs 765.78 crore released

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Update : राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका, एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती के आवेदन आज से शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.