ACB का बड़ा एक्शन: 11 ठिकानों पर छापेमारी, 13 हिरासत में, 19 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद

जयपुर: राजस्थान के अजमेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसीबी टीम ने 11 अलग-अलग जगहों पर एक साथ छापा मारा। धापेमारी में परिवहन विभाग के रिश्वत लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक परिवहन विभाग के निरीक्षक अधिकारी , उसके निजी सहायक के साथ निजी दलाल और ढाबे चलाने वाले लोग शामिल हैं। यह एक संगठित रिश्वत का नेटवर्क बना हुआ था।
ACB को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, कोटरी किशनगढ़ और अजमेर में तैनात परिवहन विभाग के कर्मचारी निजी दलालों के साथ मिलकर हाईवे पर चलने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों से अवैध पैसे वसूल रहे हैं। हर वाहन से 600 से 1000 रुपए तक लिए जा रहे है। ACB के अधिकारी गोविंद गुप्ता ने बताया कि ये पैसे ओवरलोड ट्रकों पर कोई कार्रवाई न करने और चेकिंग के समय बिना रोके निकल जाने देने के बदले लिए जा रहे थे। ये पैसे हाईवे के किनारे बने कुछ ठिकानों जैसे ब्यावर का होटल शोर पंजाब, नसीराबाद का होटल और जगदंबा टी स्टॉल पर इकट्ठा किए जाते थे।
जांच में पता चला कि दलाल एक तरह का कॉल सेंटर चला रहे थे। वहां कई मोबाइल फोन थे। ड्राइवरों से नकद या ऑनलाइन पैसे लेने के बाद वाहन का नंबर कोड में मैसेज करके परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वॉड को भेजा जाता था, ताकि उन गाड़ियों को बिना चेक किए जाने दिया जाए।
डीआईजी (DIG)अनिल कायल की टीम ने, 12 ACB टीमों के साथ मिलकर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 1 लाख 16 हजार 700 रुपए नकद, 19 मोबाइल फोन, 4 CCTV की DVR और 12 डायरियां बरामद हुईं। इन डायरियों में लाखों रुपए के लेन-देन का हिसाब लिखा था। साथ ही ऑनलाइन भुगतान के भी कई रिकॉर्ड मिले हैं।
