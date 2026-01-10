ACB का बड़ा एक्शन: 11 ठिकानों पर छापेमारी, 13 हिरासत में, 19 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद

ACB को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, कोटरी किशनगढ़ और अजमेर में तैनात परिवहन विभाग के कर्मचारी निजी दलालों के साथ मिलकर हाईवे पर चलने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों से अवैध पैसे वसूल रहे हैं। हर वाहन से 600 से 1000 रुपए तक लिए जा रहे है। ACB के अधिकारी गोविंद गुप्ता ने बताया कि ये पैसे ओवरलोड ट्रकों पर कोई कार्रवाई न करने और चेकिंग के समय बिना रोके निकल जाने देने के बदले लिए जा रहे थे। ये पैसे हाईवे के किनारे बने कुछ ठिकानों जैसे ब्यावर का होटल शोर पंजाब, नसीराबाद का होटल और जगदंबा टी स्टॉल पर इकट्ठा किए जाते थे।