Ajmer: अजमेर में तेल से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, हाईवे पर मची अफरा-तफरी, बाल्टियां लेकर पहुंचे लोग

अजमेर। अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाटन क्षेत्र में खाद्य तेल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार, टैंकर के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रहे टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे के बाद टैंकर में लगे वाल्व से तेल का रिसाव शुरू हो गया।
तेल हाईवे पर फैलने से सड़क पर फिसलन हो गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसी दौरान आसपास मौजूद कई लोग बाल्टियां और टीन लेकर पहुंच गए और रिस रहे तेल को भरने लगे। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग के जीतराम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। क्रेन की सहायता से टैंकर को सड़क से हटाया गया तथा फिसलन वाली जगह पर बालू-मिट्टी डालकर यातायात सुचारू कराया गया। हादसा होटल मेट्रो के सामने होना बताया जा रहा है।
वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दिलवाड़ा पुलिया से आगे जयपुर से भीलवाड़ा जा रही एक निजी बस शुक्रवार मध्यरात्रि अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। बस चालक लियाकत अली ने बताया कि अचानक स्टेयरिंग फेल होने से बस बिजली पोल को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई।
इसी दौरान आगे का टायर फट गया, जिससे बस रुक गई। यदि टायर नहीं फटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद यात्रियों को अन्य बसों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
