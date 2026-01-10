Ajmer: अजमेर में तेल से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, हाईवे पर मची अफरा-तफरी, बाल्टियां लेकर पहुंचे लोग

तेल हाईवे पर फैलने से सड़क पर फिसलन हो गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसी दौरान आसपास मौजूद कई लोग बाल्टियां और टीन लेकर पहुंच गए और रिस रहे तेल को भरने लगे। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग के जीतराम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। क्रेन की सहायता से टैंकर को सड़क से हटाया गया तथा फिसलन वाली जगह पर बालू-मिट्टी डालकर यातायात सुचारू कराया गया। हादसा होटल मेट्रो के सामने होना बताया जा रहा है।