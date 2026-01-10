10 जनवरी 2026,

शनिवार

अजमेर

Ajmer: अजमेर में तेल से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, हाईवे पर मची अफरा-तफरी, बाल्टियां लेकर पहुंचे लोग

अजमेर-जयपुर हाईवे पर खाद्य तेल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया और तेल सड़क पर फैलने से यातायात बाधित हो गया।

less than 1 minute read
अजमेर

image

Rakesh Mishra

Jan 10, 2026

बाल्टी में तेल भरते लोग। फोटो- पत्रिका

अजमेर। अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाटन क्षेत्र में खाद्य तेल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार, टैंकर के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रहे टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे के बाद टैंकर में लगे वाल्व से तेल का रिसाव शुरू हो गया।

वाहनों की लंबी कतारें

तेल हाईवे पर फैलने से सड़क पर फिसलन हो गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसी दौरान आसपास मौजूद कई लोग बाल्टियां और टीन लेकर पहुंच गए और रिस रहे तेल को भरने लगे। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग के जीतराम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। क्रेन की सहायता से टैंकर को सड़क से हटाया गया तथा फिसलन वाली जगह पर बालू-मिट्टी डालकर यातायात सुचारू कराया गया। हादसा होटल मेट्रो के सामने होना बताया जा रहा है।

स्टेयरिंग फेल, डिवाइडर पर चढ़ी निजी बस, यात्री सुरक्षित

वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दिलवाड़ा पुलिया से आगे जयपुर से भीलवाड़ा जा रही एक निजी बस शुक्रवार मध्यरात्रि अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। बस चालक लियाकत अली ने बताया कि अचानक स्टेयरिंग फेल होने से बस बिजली पोल को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई।

इसी दौरान आगे का टायर फट गया, जिससे बस रुक गई। यदि टायर नहीं फटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद यात्रियों को अन्य बसों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: अजमेर में तेल से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, हाईवे पर मची अफरा-तफरी, बाल्टियां लेकर पहुंचे लोग

