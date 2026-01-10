10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

Lecturer Transfer List: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट, व्याख्याताओं के हुए तबादले

Lecturer Jumbo Transfer List: बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने 6,521 व्याख्याताओं के तबादले कर दिए। अचानक हुए इन तबादलों से प्रायोगिक परीक्षाओं और छात्रों की तैयारी पर असर पड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Jan 10, 2026

Transfer of lecturers, Transfer of lecturers in Rajasthan, Rajasthan transfer list, Lecturer transfer list, Bikaner news, Rajasthan news, Jaipur news, व्याख्याताओं के तबादले, राजस्थान में व्याख्याताओं के तबादले, राजस्थान तबादला लिस्ट, व्याख्याता तबादला लिस्ट, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज, जयपुर न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

भीलवाड़ा। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐन वक्त पर तबादलों की झड़ी लगा दी है। विभाग ने 'जंबो' सूची जारी करते हुए 6,521 व्याख्याताओं के तबादले कर दिए।

शनिवार सुबह सबसे पहले हिंदी के 1,644 व्याख्याताओं की सूची आई, जिसके बाद अन्य विषयों के तबादलों का दौर शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि अभी और सूचियां आने की संभावना है। इस तबादला सूची में भीलवाड़ा के व्याख्याता भी शामिल हैं। संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन व्याख्याताओं के तबादले हुए हैं और वे बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक के रूप में लगे हैं, उन्हें परीक्षा के बाद ही कार्यमुक्त किया जाए।

प्रैक्टिकल परीक्षा पर ‘ग्रहण’

वर्तमान में 6 से 20 जनवरी तक प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाएं चल रही हैं। बीच सत्र में हुए इन तबादलों का सबसे ज्यादा असर इन्हीं परीक्षाओं पर पड़ेगा। परीक्षक बदलने और नए स्थान पर जॉइनिंग की कशमकश के बीच छात्रों का मूल्यांकन प्रभावित होना तय है।

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि बोर्ड परीक्षा में केवल एक महीना बचा है। सर्दी के कारण पढ़ाई पहले ही प्रभावित है, अब विषय अध्यापक ही बदल जाएंगे तो बच्चा मार्गदर्शन किससे लेगा? सरकार को यह फैसला ग्रीष्मकालीन अवकाश में लेना चाहिए था।

चर्चा यह भी है कि शिक्षा विभाग रविवार या सोमवार तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों और अन्य कैडर की सूचियां भी जारी कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह तबादला मोड में चली जाएगी, जिससे छात्र पूरी तरह उपेक्षित हो जाएंगे।

यह वीडियो भी देखें

इन विषयों के व्याख्याताओं के हुए तबादले

शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार प्रदेश में 6,521 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें हिंदी के 1,644, अंग्रेजी के 355, कॉमर्स के 91, इतिहास के 973, जीव विज्ञान के 345, रसायन विज्ञान के 332, गृह विज्ञान के 60, गणित के 104, कृषि के 74, भौतिक विज्ञान के 416, राजनीति विज्ञान के 909, संस्कृत के 208 तथा भूगोल, अर्थशास्त्र, उर्दू और शारीरिक शिक्षा के कुल 1,010 शिक्षक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur News: भगवान शिव की तरह विष पीकर सेवा-समर्पण पर चलता है समाज- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
जोधपुर
Maheshwari Samaj Convention, Global Expo, Maheshwari Samaj Convention in Jodhpur, Global Expo in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Om Birla, माहेश्वरी समाज कंवेंशन, ग्लोबल एक्सपो, माहेश्वरी समाज कंवेंशन इन जोधपुर, ग्लोबल एक्सपो इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, ओम बिरला

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:53 pm

Published on:

10 Jan 2026 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Lecturer Transfer List: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट, व्याख्याताओं के हुए तबादले

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एआइ बना गेमचेंजर: डॉ. सालुंके ने बदला केस सुलझाने का अंदाज, बोले- एआइ से तैयारी अच्छी

AI becomes a game changer: Dr. Salunke changes the way of solving cases, says – preparation with AI is better
भीलवाड़ा

कठपुतलियां नाटक ने झकझोरा दर्शकों का अंतर्मन, ममत्व की विजय का जीवंत मंचन

The play "Puppets" stirred the conscience of the audience, a live enactment of the triumph of motherhood.
भीलवाड़ा

महंगाई की मार और टैक्स की धार: क्यों सिमट रही मध्यम वर्ग की थाली?

The impact of inflation and the torrent of taxes: Why is the middle class's plate shrinking?
भीलवाड़ा

आदित्य सागर मुनि संघ का मंगल प्रवेश आरके कॉलोनी मंदिर में होगा, 4 जेसीबी से होगी पुष्पवर्षा

Aditya Sagar Muni Sangh's auspicious entry into RK Colony temple, 4 JCBs to shower flowers
भीलवाड़ा

महंगाई की मार से राहत और रोजगार की बहार की आस….शिक्षा-स्वास्थ्य में बड़े सुधारों की दरकार

Relief from the burden of inflation and the hope of abundant employment... major reforms are needed in education and healthcare.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.