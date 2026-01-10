Lecturer Transfer List: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट, व्याख्याताओं के हुए तबादले

शनिवार सुबह सबसे पहले हिंदी के 1,644 व्याख्याताओं की सूची आई, जिसके बाद अन्य विषयों के तबादलों का दौर शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि अभी और सूचियां आने की संभावना है। इस तबादला सूची में भीलवाड़ा के व्याख्याता भी शामिल हैं। संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन व्याख्याताओं के तबादले हुए हैं और वे बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक के रूप में लगे हैं, उन्हें परीक्षा के बाद ही कार्यमुक्त किया जाए।