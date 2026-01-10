Jodhpur News: भगवान शिव की तरह विष पीकर सेवा-समर्पण पर चलता है समाज- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

सीएम शर्मा ने कहा कि भारत में आज जो शांति और व्यवस्था है उसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दृढ़ नेतृत्व है। नक्सलवाद का समूल नाश हो या कश्मीर से धारा 370 हटाना-हर कदम पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने देश को सुरक्षित बनाया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि माहेश्वरी समाज भारत माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।