Rajasthan Politics: गजेंद्र सिंह शेखावत का तीखा हमला, कहा- सत्ता से बाहर रहने के कारण संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई वर्ष सत्ता से बाहर रहने और लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने के कारण राहुल गांधी अपना संतुलन खो बैठे हैं। तभी चुनाव आयोग पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं।
रविवार को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जोधपुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और राहुल गांधी को सही बताने से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया। चुनाव आयोग ने उस प्रेस स्टेटमेंट पर उनसे ऑथेंटिकेटेड डिटेल (सत्यापित जानकारी) मांगी कि आप सूचना दीजिए।
शेखावत ने कहा कि चूंकि गांधी परिवार अपने आपको देश की व्यवस्था और संविधान से ऊपर मानता है, इसलिए राहुल गांधी से जानकारी कैसे मांगी जा सकती है? इसको लेकर उनके सिपहसालार सब जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता।
शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी एकतरफ खुद कह रहे हैं कि एक लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोट्स उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंककर निकाले हैं। इसलिए वोटर लिस्टों की जांच होनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के समय में भी राहुल गांधी ने ये कहा था। अब जब पूरे देश में वोटर लिस्टों की गहन जांच का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए।
राजस्थान में पेपरलीक में एसओजी द्वारा एक और गिरफ्तारी संबंधित सवाल पर शेखावत ने कहा कि अपराधी के सूत्र कहा तक थे, जांच होगी, उसके बाद सबकुछ सामने आ जाएगा। जो कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अपराधी है और उसके साथ में जिस किसी ने भी ऐसी संस्थाएं, जिन पर पूरा प्रदेश भरोसा करता था, उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।