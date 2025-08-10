Rajasthan Politics: गजेंद्र सिंह शेखावत का तीखा हमला, कहा- सत्ता से बाहर रहने के कारण संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी

शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी एकतरफ खुद कह रहे हैं कि एक लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोट्स उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंककर निकाले हैं। इसलिए वोटर लिस्टों की जांच होनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के समय में भी राहुल गांधी ने ये कहा था। अब जब पूरे देश में वोटर लिस्टों की गहन जांच का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए।