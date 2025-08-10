सीएम भजनलाल ने दी पेंशनर्स को राहत, RGHS में अब OPD सीमा में चिकित्सा विभाग दे सकेगा शिथिलता

जयपुर। राजस्थान के पेंशनर्स को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया गया है। इस निर्णय से अब पेंशनर्स को आरजीएचएस योजना में वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए प्रतिवर्ष तय 50 हजार और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं।