राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत, 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी

Rajasthan News : राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत 2300 निवेशकों को 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग का दावा है कि यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 293 प्रतिशत ज्यादा है। इस भुगतान से मौजूदा प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। इससे कतार में खड़े नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ने की उम्मीद है।